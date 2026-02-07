Juventus Lazio sotto stretta osservazione del ct Gattuso | sarà presente all’Allianz Stadium per visionare questi giocatori Retroscena

Il ct Gennaro Gattuso sarà presente all’Allianz Stadium per seguire da vicino alcuni giocatori di Juventus e Lazio. La sua presenza ha sorpreso molti, considerando che si tratta di un’osservazione diretta durante la partita. Gattuso si muove tra gli spalti, occhi puntati sui singoli, pronto a valutare le prestazioni degli atleti. La sua presenza potrebbe influenzare le prossime scelte di formazione delle due squadre.

