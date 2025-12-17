Juventus Women anche la Prima squadra maschile per il match con il Manchester United | chi è presente all’Allianz Stadium

All'Allianz Stadium, la passione juventina si unisce in un grande evento: Juventus Women e la Prima squadra maschile si preparano a vivere un emozionante match contro il Manchester United. Un'occasione speciale per tifosi e appassionati di condividere momenti di entusiasmo e orgoglio, rendendo questa serata ancora più memorabile.

Juventus Women, presente anche la Prima squadra maschile all'Allianz Stadium per il match con il Manchester United: chi c'è. (inviato all'Allianz Stadium) – L'Allianz Stadium di Torino si veste a festa per l'ultimo atto del girone unico di UEFA Women's Champions League. La sfida tra Juventus Women e Manchester United ha richiamato sugli spalti non solo i tifosi, ma l'intero stato maggiore del club bianconero, a testimonianza di quanto il progetto femminile sia centrale nelle strategie. Il vertice societario al completo. A guidare la delegazione in tribuna d'onore c'è il Presidente Gianluca Ferrero, seduto fianco a fianco con Damien Comolli.

