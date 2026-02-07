Domani sera allo stadio Allianz Stadium, Gattuso sarà presente per seguire da vicino i giocatori della Juventus in vista della sfida contro la Lazio. L’allenatore del Napoli si è spostato a Torino per osservare da vicino le prestazioni dei bianconeri, pronti ad affrontare un match importante.

Juve Lazio, Gattuso sarà allo stadio per la sfida di domani sera per monitorare questi calciatori bianconeri. Tutti i dettagli. La Juve si prepara ad affrontare la Lazio nel posticipo di domani sera, un match che assume una valenza doppia oltre ai tre punti in palio per la classifica. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, sugli spalti dell’Allianz Stadium sarà presente Rino Gattuso, Commissario tecnico della Nazionale di 48 anni, intenzionato a visionare da vicino diversi profili in ottica azzurra. La sfida rappresenta infatti un test probante in vista dei cruciali playoff di marzo, dove l’Italia si giocherà l’accesso alle fasi finali della competizione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, Gattuso sarà all’Allianz Stadium per monitorare questi calciatori bianconeri. Tutti i dettagli

