Juventus | Koopmeiners al capolinea?
La Juventus sembra ormai aver chiuso con Teun Koopmeiners. Dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta in Coppa Italia, con una sconfitta netta per 3-0, l’olandese rischia di essere ormai fuori dal progetto bianconero. La sua presenza in campo non convince più e il suo futuro in Torino appare sempre più in bilico.
La parabola di Teun Koopmeiners alla Juventus sembra giunta al capolinea definitivo. Dopo l’ennesima prestazione deludente nella sconfitta di Coppa Italia contro l’Atalanta (3-0 al Gewiss Stadium il 5 febbraio 2026), l’olandese è ormai etichettato come “irrecuperabile” da gran parte dell’ambiente bianconero. Entrato quando la Juve era già sotto di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
