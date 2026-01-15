Juventus Giuntoli vuole Koopmeiners all’Al Nassr | l’offerta

Teun Koopmeiners potrebbe presto lasciare la Juventus per l’Al Nassr, con un trasferimento possibile già a gennaio o al massimo a giugno. Secondo fonti di mercato, l’offerta dell’ambiziosa squadra saudita avrebbe motivato la scelta. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori dettagli sui tempi e le condizioni del trasferimento sono ancora da definire.

Teun Koopmeiners potrebbe approdare in Arabia Saudita a gennaio, o, al più tardi, a giugno: stando a quanto riportato da "Calciomercato. it". Koopmeiners potrebbe partire per l'Arabia? La Juve ha perso la pazienza ed è chiaro che l'ex giocatore dell'Atalanta, che ha chiuso la sua avventura a Bergamo con 29

#Giuntoli da ds dell'Al Nassr sarebbe pronto all'offerta per #Koopmeiners: la #Juve accetterebbe 45 milioni... Teun Koopmeiners, difensore-centrocampista classe 1998 della #Juventus e della nazionale olandese, potrebbe approdare in Arabia Saudita facebook

#Giuntoli al Corsport difende il suo lavoro alla #Juventus: "I miei giocatori sono tutti titolari. Non ho avuto il tempo di lavorare. Soltanto un anno, e ho pagato l’infortunio di Bremer. #AlbertoCosta lo voleva il #ManchesterCity. Avevo riordinato i conti. Sono arrivat x.com

