Juventus | Vlahovic al capolinea?
Dusan Vlahovic sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. L’Inter si propone come una delle possibili destinazioni, mentre il futuro dell’attaccante serbo resta oggetto di attenta valutazione. Questa fase di mercato potrebbe segnare importanti cambiamenti per entrambe le squadre, con l’attenzione rivolta alle trattative e alle strategie in atto.
Dusan Vlahovic si avvia verso un addio definitivo dalla Juventus, e l’Inter entra prepotentemente in scena come possibile destinazione. Il centravanti serbo, 25 anni e fermo da dicembre per il grave infortunio all’adduttore, ha un contratto in scadenza a giugno 2026: le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
