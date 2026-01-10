Juventus | Vlahovic al capolinea?

Da ilprimatonazionale.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dusan Vlahovic sembra ormai prossimo a lasciare la Juventus, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera. L’Inter si propone come una delle possibili destinazioni, mentre il futuro dell’attaccante serbo resta oggetto di attenta valutazione. Questa fase di mercato potrebbe segnare importanti cambiamenti per entrambe le squadre, con l’attenzione rivolta alle trattative e alle strategie in atto.

Dusan Vlahovic si avvia verso un addio definitivo dalla Juventus, e l’Inter entra prepotentemente in scena come possibile destinazione. Il centravanti serbo, 25 anni e fermo da dicembre per il grave infortunio all’adduttore, ha un contratto in scadenza a giugno 2026: le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic al capolinea

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic al capolinea?

Leggi anche: Joao Mario Juventus già al capolinea? Non si esclude la cessione del portoghese a gennaio, dirigenza pronta a sostituirlo con… Le due alternative

Leggi anche: Juventus, Vlahovic è ai saluti: no al rinnovo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

juventus vlahovic capolineaJuventus, Vlahovic verso il recupero lampo: la data - L'attaccante serbo è fermo da inizio dicembre per una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, ma i tempi di recupero si sarebbero ridotti. fantacalcio.it

juventus vlahovic capolineaJuventus, Vlahovic accelera il recupero: la scelta di Spalletti che cambia la strategia di Ottolini - Vlahovic può tornare dall'infortunio prima del previsto e Spalletti preferisce puntare su di lui piuttosto che su un centravanti da trovare sul mercato: come cambia la strategia della Juventus ... sport.virgilio.it

juventus vlahovic capolineaInfortunio Vlahovic, tappe bruciate: la nuova speranza della Juventus - Fermo da inizio dicembre a causa di una lesione di alto grado all'adduttore sinistro, Dusan Vlahovic sta ... fantamaster.it

Barcelona Will SIGN Juventus Striker Vlahovic This SUMMER

Video Barcelona Will SIGN Juventus Striker Vlahovic This SUMMER

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.