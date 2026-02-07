Juventus Holm e Boga convocati nella lista Champions?
La Juventus ha ufficializzato i nomi di Holm e Boga tra i convocati per la fase a eliminazione diretta della Champions League. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che sperano in un loro impiego contro le avversarie più forti. Entrambi sono pronti a scendere in campo, ma resta da capire se avranno la possibilità di giocare dall’inizio o se entreranno a partita in corso.
Holm e Boga convocati nella lista Champions La Juventus ha inserito Boga e Holm nella lista Champions per la fase a eliminazione diretta. Entrambi saranno disponibili per i playoff contro il Galatasaray: andata in Turchia il 17 febbraio, ritorno a Torino il 25 febbraio. I due acquisti del mercato invernale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Convocati Juve per l'Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm
La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.
Juventus, i convocati per l'Atalanta: Spalletti chiama Holm e Boga, c'è Yildiz
Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.
