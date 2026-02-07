Juventus Holm e Boga convocati nella lista Champions?

La Juventus ha ufficializzato i nomi di Holm e Boga tra i convocati per la fase a eliminazione diretta della Champions League. La notizia ha sorpreso molti tifosi, che sperano in un loro impiego contro le avversarie più forti. Entrambi sono pronti a scendere in campo, ma resta da capire se avranno la possibilità di giocare dall’inizio o se entreranno a partita in corso.

Holm e Boga convocati nella lista Champions La Juventus ha inserito Boga e Holm nella lista Champions per la fase a eliminazione diretta. Entrambi saranno disponibili per i playoff contro il Galatasaray: andata in Turchia il 17 febbraio, ritorno a Torino il 25 febbraio.

La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta.

Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

