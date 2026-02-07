Juvecaserta in trasferta | a Ravenna per un ' anticipo' di play off

Domani la Juvecaserta affronta Ravenna in un match importante per la corsa ai playoff. I bianconeri sono in Emilia-Romagna per un’anticipo che può pesare nella classifica finale. Dopo aver superato le sfide con Imola, ora devono dimostrare di saper reggere l’impatto di un avversario che corre forte in piena lotta playoff. La partita si gioca al PalaCosta, un banco di prova per la squadra di coach Martino.

La Paperdi Juvecaserta 2021 torna on the road per un'altra impegnativa trasferta in Emilia-Romagna. Archiviati i confronti con le due formazioni di Imola, i bianconeri sono pronti a scendere in campo domani al PalaCosta contro l'OraSì Ravenna, avversaria in piena corsa playin-playoff.

La Juvecaserta affronta domani sera, in anticipo, la Virtus Imola nella ventunesima giornata del campionato di serie B.

Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale, la Paperdi Juvecaserta ha conquistato una vittoria importante contro la Virtus Imola.

Ventesima puntata della stagione 2025-26 di Cestisticamente Parlando in vista della trasferta della Paperdi JuveCaserta contro la OraSì Ravenna. Ospite ai nostri microfoni il coach romagnolo Andrea Auletta. facebook