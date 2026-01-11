Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale, la Paperdi Juvecaserta ha conquistato una vittoria importante contro la Virtus Imola. La squadra si è mostrata determinata e concentrata, confermando il suo buon momento di forma. Questa vittoria permette ai biancoblu di consolidare la posizione in classifica, mantenendo alta l’attenzione in vista delle prossime gare.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale la Paperdi Juvecaserta non fallisce l’appuntamento con la vittoria. Passando sul campo della Virtus Imola con il punteggio di 73-87 i bianconeri collezionano il quinto successo consecutivo e, in attesa del confronto tra la Verodol Livorno e l’Adamant Ferrara, agganciano, momentaneamente, i labronici in vetta alla classifica, insieme alla Virtus Roma, uscita vittoriosa dal confronto interno con la Malvin Casoria. Come era stato facilmente preventivato da coach Lardo in sede di presentazione della gara, non è stata affatto una partita semplice per i bianconeri che hanno avuto, però, il merito di controllare sempre la gara, anche nei minuti di temporaneo vantaggio dei padroni di casa, che alla fine hanno dovuto arrendersi alla maggiore tecnica del collettivo bianconero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’anticipo sorride alla Paperdi Juvecaserta: battuta la Virtus Imola

