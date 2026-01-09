Juvecaserta prima trasferta del 2026 | c' è l' anticipo contro Imola

La Juvecaserta affronta domani sera, in anticipo, la Virtus Imola nella ventunesima giornata del campionato di serie B. Questa sarà la prima trasferta del 2026 per la squadra, che cerca continuità e una prestazione positiva in un match importante. L'incontro si svolge a Imola, offrendo un'occasione per testare la crescita e la determinazione del team in questa fase della stagione.

