La partita tra Juventus e Lazio rischia di perdere il suo protagonista principale. Conceicao si ferma per un infortunio all’adduttore e potrebbe non scendere in campo. Luciano Spalletti sta già pensando a come cambiare l’assetto, puntando su un giovane azzurro sulla trequarti. La sfida si avvicina e i tifosi attendono di sapere chi sarà in campo, mentre il tecnico prepara le sue mosse per non lasciare nulla al caso.

Juve Lazio, Conceicao si ferma per un infortunio all’adduttore, Spalletti pronto a cambiare assetto inserendo il giovane azzurro sulla trequarti. Al clima di profonda amarezza per la bruciante eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia contro l’ Atalanta, si aggiunge un’altra notizia pesantissima per Luciano Spalletti in vista del big match di campionato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus dovrà fare a meno di Francisco Conceicao per la sfida interna contro la Lazio. QUI: TUTTE LE NOTIZIE DALLA CONTINASSA Juve Lazio, chance dal 1? per Miretti. L’emergenza, tuttavia, sembra aver già partorito una soluzione interna di grande interesse tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Lazio, Conceicao verso il forfait: Spalletti è pronto a sostituirlo per il match contro i biancocelesti di Sarri. Chi scenderà in campo

La partita tra Juventus e Lazio torna a far parlare di problemi per Sarri.

La partita tra Juventus e Lazio si avvicina, ma il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro infortunio importante.

