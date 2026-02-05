Juve Lazio ancora problemi per Sarri | altri due calciatori biancocelesti sono a rischio per il match di domenica

La partita tra Juventus e Lazio torna a far parlare di problemi per Sarri. Due calciatori biancocelesti sono a rischio per la sfida di domenica sera all’Allianz Stadium. La società biancoceleste deve ancora risolvere alcune incognite in vista di un match decisivo.

sera allo Stadium. La Juve guarda alla prossima sfida di campionato con la consapevolezza di affrontare un avversario in piena emergenza. La marcia di avvicinamento al big match di domenica si sta trasformando in un vero percorso a ostacoli per i biancocelesti, con un bollettino medico che preoccupa lo staff tecnico. L’entusiasmo per l’incontro di cartello è smorzato da una situazione infermeria critica: la Lazio rischia di presentarsi all’appuntamento priva di diverse pedine fondamentali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Lazio rischia di perdere altri giocatori in vista della partita di domenica contro la Juventus.

Maurizio Sarri deve ancora decidere molti dettagli prima della sfida contro la Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

