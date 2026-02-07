Jlenia Musella uccisa a Napoli lesione all’aorta causa della morte | le esequie nel pomeriggio

Questa mattina a Napoli si sono svolte le esequie di Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello con un coltellata. La giovane è morta per una lesione all’aorta che si è rivelata fatale. La notizia ha sconvolto l’intera città, ancora scossa dall’episodio di violenza familiare.

Una piccola lesione all'aorta ha causato la morte di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa dal fratello con una coltellata. Le esequie della ragazza si terranno alle 16,30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. "Per giungere alla compatibilità è necessario attendere gli esiti di tutti gli accertamenti - ha proseguito Fabbozzo - però è plausibile che la lesione di appena un millimetro riscontrata all'aorta, che ha portato alla morte Jlenia, possa essere stata determinata dall'impatto con un coltello lanciato e non impugnato". Durante l'esame autoptico è stata anche riscontrata una lesione al polmone che però non si è rivelata determinante per il decesso. 🔗 Leggi su 2anews.it

Questa mattina a Napoli il giudice ha convalidato l’arresto del fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata nel rione Conocale.

Questa mattina sono stati resi noti i primi dettagli dall’autopsia sulla morte di Jlenia Musella.

