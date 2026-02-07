Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Trump | Mi sorprende

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi quando è apparso sul maxischermo durante il passaggio della delegazione degli Stati Uniti. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, e anche Donald Trump ha commentato la stessa scena, dicendo di essere rimasto sorpreso.

