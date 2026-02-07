Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Trump | Mi sorprende
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi quando è apparso sul maxischermo durante il passaggio della delegazione degli Stati Uniti. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, e anche Donald Trump ha commentato la stessa scena, dicendo di essere rimasto sorpreso.
Il vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, non appena è stato inquadrato sul maxi schermo al passaggio della delegazione americana. Stessa accoglienza anche per Israele.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, Trump: “Mi sorprende”
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi.
Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron
Questa notte, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta sotto una pioggia di fischi e proteste.
