Jacob Elordi si improvvisa ombrello umano per riparare Margot Robbie alla première di Cime Tempestose a Londra
Jacob Elordi e Margot Robbie sono mozzafiato, è cosa nota. Ma proprio quando pensavamo che non potessero esserlo più di così, la pioggia londinese è arrivata a smentirci. I due attori sono stati colti dal maltempo durante la première di «Wuthering Heights» e, diciamocelo, non poteva esserci atmosfera migliore per evocare le vibes dell’amore tormentato tra Heathcliff e Catherine. Guardando Margot Robbie, però, è impossibile non chiedersi quanto stesse congelando con quell’abito etereo. L’istinto è quello di abbracciare un termosifone o rifugiarsi sotto una coperta. A tentare di proteggerla, almeno dalla pioggia incessante, ci ha pensato la sua co-star Jacob Elordi che, sfruttando l’altezza, le ha posato le mani sopra la testa, trasformandosi in un improvvisato ombrello umano tra uno scatto e l’altro dei fotografi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Jacob Elordi Margot Robbie
“Cime Tempestose”, la premiere a Londra con Margot Robbie e Jacob Elordi
Questa sera a Londra si è svolta la prima mondiale di
Margot Robbie e Jacob Elordi si tengono per mano alla première di Cime Tempestose
Jacob Elordi can't stand next to Margot Robbie #shorts
Ultime notizie su Jacob Elordi Margot Robbie
Argomenti discussi: La Gen Z legge ‘Cime Tempestose’. E sì, ce la sta facendo; La miniserie in costume tratta da un romanzo poco noto di Agatha Christie è arrivata su Netflix.
Attori che passione. Orion Rivers · Fall In Love again, Everything is romantic. Jacob Elordi a Londra sul red carpet, per l'anteprima di "Cime tempestose". Stupendo e sexy sotto la pioggia. #jacobelordi #cimetempestose #wutheringheights @warnerbrositalia facebook
Jacob Elordi e Margot Robbie alla premiere a Londra di “Wuthering Heights” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.