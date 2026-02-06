Jacob Elordi e Margot Robbie sono mozzafiato, è cosa nota. Ma proprio quando pensavamo che non potessero esserlo più di così, la pioggia londinese è arrivata a smentirci. I due attori sono stati colti dal maltempo durante la première di «Wuthering Heights» e, diciamocelo, non poteva esserci atmosfera migliore per evocare le vibes dell’amore tormentato tra Heathcliff e Catherine. Guardando Margot Robbie, però, è impossibile non chiedersi quanto stesse congelando con quell’abito etereo. L’istinto è quello di abbracciare un termosifone o rifugiarsi sotto una coperta. A tentare di proteggerla, almeno dalla pioggia incessante, ci ha pensato la sua co-star Jacob Elordi che, sfruttando l’altezza, le ha posato le mani sopra la testa, trasformandosi in un improvvisato ombrello umano tra uno scatto e l’altro dei fotografi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jacob Elordi si improvvisa «ombrello umano» per riparare Margot Robbie alla première di Cime Tempestose a Londra

Approfondimenti su Jacob Elordi Margot Robbie

Questa sera a Londra si è svolta la prima mondiale di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Jacob Elordi can't stand next to Margot Robbie #shorts

Ultime notizie su Jacob Elordi Margot Robbie

Argomenti discussi: La Gen Z legge ‘Cime Tempestose’. E sì, ce la sta facendo; La miniserie in costume tratta da un romanzo poco noto di Agatha Christie è arrivata su Netflix.

Attori che passione. Orion Rivers · Fall In Love again, Everything is romantic. Jacob Elordi a Londra sul red carpet, per l'anteprima di "Cime tempestose". Stupendo e sexy sotto la pioggia. #jacobelordi #cimetempestose #wutheringheights @warnerbrositalia facebook

Jacob Elordi e Margot Robbie alla premiere a Londra di “Wuthering Heights” x.com