Le famiglie italiane sono più povere di quello che si pensa. Nonostante i numeri parlino di ricchezza finanziaria che supera il 226% del Pil, molte famiglie fanno fatica a mettere da parte soldi e a far quadrare i conti. I dati non riflettono la realtà di chi fatica a pagare le bollette o a risparmiare. La speranza di un miglioramento sembra lontana per molti.

I numeri sulla ricchezza finanziaria delle famiglie italiane vengono periodicamente riesumati come prova che il Paese, in fondo, sta meglio di quanto si lamenti e che la narrazione della difficoltà economica sia più emotiva che reale. È vero che la ricchezza finanziaria netta ha raggiunto livelli storicamente elevati e che nel 2024, in rapporto al Pil, si attesta al 226%, ponendo l’Italia ai vertici dell’Eurozona, ed è altrettanto vero che tra il 2019 e il 2024 il valore degli asset finanziari delle famiglie è cresciuto di oltre il 30% a prezzi correnti, superando l’inflazione cumulata dello stesso periodo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italiani ricchi solo nelle statistiche: il record del 226% del Pil non protegge famiglie, redditi e risparmi

Approfondimenti su Italiani Ricchi

Il Manchester United ha annunciato l’incarico di Michael Carrick come allenatore ad interim fino al termine della stagione.

Oltre ad Alberto Trentini, nelle carceri del Venezuela si trovano attualmente 28 italiani detenuti per motivi politici, su un totale di 46 cittadini italiani incarcerati nel paese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italiani Ricchi

Argomenti discussi: Blog | Italiani ricchi solo sulla carta: il record del 226% del Pil non aiuta nel quotidiano; Ricchi sempre più ricchi e retribuzioni bloccate. I redditi italiani sono tra i meno equi d’Europa; La ricchezza finanziaria italiana batte Covid e inflazione; I super-ricchi distruggono la democrazia.

Chi sono i 4 milanesi più ricchi d’Italia (post-Armani): c’è solo una donna sul podioCresce la ricchezza dei super-paperoni italiani: nella top 10 nazionale cinque sono milanesi, da Armani agli eredi di grandi dinastie industriali che hanno costruito imperi globali Milano – In questi ... ilgiorno.it

I nuovi turisti in Italia: i ricchi indiani in Sardegna, gli arabi alle Dolomiti e gli americani nelle masserie della PugliaDimenticate i russi in Costa Smeralda: quest’estate il red carpet lo stendono gli indiani. Arrivano in yacht bianchi come set cinematografici, vestiti da Bollywood in versione luxury, e svuotano ... corriereadriatico.it

Valerio DG. Skùmaskot · Running Up That Hill (Acoustic). Quanto serve per essere “ricchi” in Italia Non esiste una cifra magica, ma ci sono soglie realistiche che cambiano la vita in modo netto rispetto alla media italiana. Ecco i benchmark 2025-2026 basati s facebook