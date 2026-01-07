Non solo Alberto Trentini | nelle carceri del Venezuela ci sono 28 prigionieri politici italiani

Oltre ad Alberto Trentini, nelle carceri del Venezuela si trovano attualmente 28 italiani detenuti per motivi politici, su un totale di 46 cittadini italiani incarcerati nel paese. Un fenomeno che evidenzia la presenza di numerosi connazionali coinvolti in questioni politiche, sollevando preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani e sulla tutela delle persone straniere in Venezuela.

Secondo un’inchiesta di Avvenire, non è solo il caso del cooperante Alberto Trentini a destare preoccupazione: sono 28 (Trentini compreso) gli italiani detenuti in Venezuela per motivi politici, su un totale di 46 connazionali reclusi nel paese. Si tratta di persone arrestate senza accuse formali o con imputazioni considerate pretestuose, spesso in seguito alle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024, e inserite nel più ampio quadro dei circa mille presos políticos ancora trattenuti dal regime, come denunciano le organizzazioni per i diritti umani. La vicenda più nota è quella di Alberto Trentini, cooperante arrestato il 15 novembre 2024 mentre lavorava per una ong e detenuto nel carcere di massima sicurezza di El Rodeo I, in condizioni fisiche precarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

