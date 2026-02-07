Italia-Scozia Sei Nazioni 2026 | a che ora e dove vederla in diretta

Oggi alle 15:10, l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. Mancano poche ore all’esordio degli azzurri nel Sei Nazioni 2026. La partita si gioca in casa, con la squadra di Gonzalo Quesada pronta a dare battaglia davanti ai tifosi romani.

Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi toccheranno quota 50.

Oggi l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto nel Sei Nazioni 2026.

Highlights: Italia-Scozia 1-1 | Under 19 | Amichevole

Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canaleL'esordio del Sei Nazioni 2026 si potrà naturalmente seguire anche in streaming. Per vedere in questo modo la partita tra Italia e Scozia bisognerà collegarsi al sito tv8.it, gratuito per tutti, ... fanpage.it

Sei Nazioni U20 2026: la Scozia passa a Treviso 36-10 superando una spenta ItaliaLuca Rossi su Henry Widdowson è pericoloso (azione a ribaltare l’avversario). Il TMO rileva l’infrazione e al 2’ l’arbitro francese Bralley estrae il cartellino giallo per l’ala dell’Italia. La Scozia ... sport.sky.it

Comincia con una sconfitta il #U6N20 dell’Italia, battuta 36-10 dalla Scozia a Monigo nella prima giornata del torneo Ospiti subito in vantaggio con #Moncrieff, gli #Azzurrini ritornano sotto con il piede di #Fasti ma la Scozia va a segno ancora con #Roberts, #D facebook

Domani, la sfida tra Italia e Scozia mette in palio per la 5ª volta la Cuttitta Cup Chi la solleverà quest'anno Il trofeo è dedicato a Massimo Cuttitta, indimenticato giocatore dell'Italia e allenatore della Scozia #GuinnessM6N #Since1883 x.com