Italia-Scozia oggi Sei Nazioni rugby 2026 | orario tv formazioni streaming

Oggi alle 15.10 l’Italia scende in campo contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. La partita segna l’inizio del Sei Nazioni 2026 di rugby per gli azzurri di Gonzalo Quesada. I tifosi sono pronti a seguire il debutto della nazionale italiana in questa lunga stagione.

Inizierà oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 15.10, il percorso dell’ Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno della partita contro la Scozia, nella sfida che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Gonzalo Quesada sceglie Leonardo Marin in campo ad estremo e Lynagh e Ioane alle ali, mentre in mediana sarà Alessandro Fusco ad affiancare Paolo Garbisi. Per quanto riguarda la Scozia, mossa a sorpresa da parte di Townsend, che schiera Jamie Dobie all’ala. Per il match della prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera l’Italia affronta la Scozia nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026.

Argomenti discussi: Sei Nazioni under 20: la presentazione di Italia-Scozia; Sei Nazioni, esordio Azzurri con la Scozia su Sky; ITALIA-SCOZIA: LA PREVIEW; Rugby, Sei Nazioni stasera al via. Italia-Scozia sabato in un Olimpico sold out.

Italia-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia ospita la Scozia. Allo Stadio Monigo di Treviso, con calcio ... oasport.it

Italia-Scozia al Sei Nazioni in tv e streaming: dove vedere il matchLa squadra di Gonzalo Quesada è pronta a iniziare il torneo all’Olimpico, dopo un positivo mese di novembre. Lamaro e compagni vogliono partite con il piede giusto contro l’avversario con cui l’Italia ... sport.sky.it

Comincia con una sconfitta il #U6N20 dell’Italia, battuta 36-10 dalla Scozia a Monigo nella prima giornata del torneo Ospiti subito in vantaggio con #Moncrieff, gli #Azzurrini ritornano sotto con il piede di #Fasti ma la Scozia va a segno ancora con #Roberts, #D facebook

Domani, la sfida tra Italia e Scozia mette in palio per la 5ª volta la Cuttitta Cup Chi la solleverà quest'anno Il trofeo è dedicato a Massimo Cuttitta, indimenticato giocatore dell'Italia e allenatore della Scozia #GuinnessM6N #Since1883 x.com