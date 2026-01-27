Maltempo in Campania piogge e vento senza tregua | settimana instabile fino a febbraio

La regione affronta un periodo di instabilità con piogge abbondanti, vento sostenuto e mari agitati. La situazione climatica rimane critica, con mercoledì come giorno più complesso e un ulteriore peggioramento previsto nel weekend. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza.

Piogge diffuse, vento forte e mari agitati in Campania. Mercoledì giornata più critica, nuovo peggioramento nel weekend.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Campania Maltempo Maltempo in Campania: piogge, rovesci e temporali fino a martedì Maltempo senza tregua tra vento, mare e strade in tilt: crolla un semaforo a Santa Margherita Il maltempo persistente nel Messinese ha causato danni significativi alle infrastrutture e interruzioni nei collegamenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Campania Maltempo Argomenti discussi: Torna il maltempo in Campania, allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore: rischio allagamenti; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Campania: ecco che tempo farà a Napoli e nelle altre città; Maltempo nel weekend e poi un treno di perturbazioni fino a fine mese. Maltempo in corso, allagamenti da Napoli all'area vesuviana fino all'Agro SarneseDisagi in Campania a causa del maltempo. A Napoli, le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti in via Acton, arteria che collega via Marina alla Riviera di Chiaia, con ... ilfattovesuviano.it Dalla voragine di via Acton al rischio crolli: i danni del maltempo in CampaniaDisagi in Campania a causa del maltempo. Sono gli effetti della perturbazione atlantica che ha portato la protezione civile a diramare l'allerta meteo su tutta la regione fino alle 18.00 di oggi. A Na ... napolitoday.it Maltempo Campania, a Napoli strade allagate e traffico in tilt | FOTO - facebook.com facebook Allerta meteo gialla in Campania estesa alla fascia costiera: temporali e rischio idrogeologico #AllertaMeteo #AllertaGialla #Campania #ProtezioneCivile #Maltempo #RischioIdrogeologico #Temporali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.