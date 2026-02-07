Doppietta azzurra da sogno nella libera di Bormio | argento per Franzoni Paris di bronzo| Una gara incredibile | Segui il live

Nella discesa libera di Bormio, l’Italia conquista le prime medaglie olimpiche con Franzoni e Paris. Franzoni ottiene l’argento, mentre Paris si prende il bronzo, regalando una doppietta da sogno agli azzurri. La gara, definita “incredibile” dai protagonisti, ha visto trionfare lo svizzero Von Allmen, che si è aggiudicato l’oro. Una giornata memorabile per lo sci italiano, che spera di continuare così nei prossimi appuntamenti.

Grande prestazione per Maria Gasslitter, che conquista l'ultimo pass disponibile per la finale dello slopestyle ai Giochi di Milano Cortina. L'atleta della squadra italiana si qualifica con il dodicesimo punteggio (54.66), ottenuto nella prima manche. Guida la classifica la svizzera Mathilde Gremaud, seguita dalla rappresentante della Repubblica Popolare Cinese Ailing Eileen Gu.

