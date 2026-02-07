ITabloid | nasce il periodico di Giornaliste Italiane

È nato ITabloid, il nuovo periodico delle Giornaliste Italiane. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scritto su X che questa testata rappresenta una garanzia di informazione autentica e professionale. La pubblicazione mira a offrire un punto di vista indipendente e serio, in un momento in cui il settore dell’editoria si confronta con molte sfide.

"In bocca al lupo: la nascita di una testata libera rappresenta una garanzia per un'informazione autentica e professionale", ha affermato sulla piattaforma X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane, pensato per chi desidera un'informazione approfondita, autorevole e distante dalla logica delle notizie rapide. Uno spazio dedicato ad analisi, contesto e narrazioni curate nei dettagli, disponibile sul sito www.itabloid.it. L'obiettivo di ITabloid, come evidenzia Paola Ferazzoli, presidente dell'Associazione Giornaliste Italiane, è valorizzare le competenze e l'esperienza delle associate.

