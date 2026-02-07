Editoria nasce Itabloid il periodico di Giornaliste Italiane

È nato oggi ITabloid, il nuovo giornale digitale delle Giornaliste Italiane. La rivista si può leggere online e mira a offrire notizie e approfondimenti dedicati al mondo dell’editoria e delle professioniste dell’informazione. Per ora, il sito è aperto e pronto a ricevere lettori curiosi di scoprire contenuti freschi e diretti.

Roma, 7 feb. (askanews) – Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’associazione Giornaliste italiane (consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it). “Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate. È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni”, afferma Paola Ferazzoli, presidente dell’associazione. “ITabloid è solo l’inizio. Il nostro obiettivo – aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile della testata – è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

