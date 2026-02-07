Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell'Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un'informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all'indirizzo Internet www.Itabloid.it. "Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l'esperienza delle nostre associate", afferma Paola Ferazzoli, presidente dell'Associazione Giornaliste Italiane. "È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni", spiega. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

