Avviati i lavori per la nuova isola ecologica alla Madonnina la quinta stazione cittadina
Sono partiti nei giorni scorsi, a cura del Gruppo Hera, i lavori per la realizzazione della quinta stazione ecologica di Modena, che sarà pronta entro la prossima estate. Il centro di raccolta per rifiuti differenziati sorgerà in via D’annunzio, nella zona nord-ovest della città a ridosso dello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
Marriott debutta a Trieste, avviati i lavori per il primo hotel. Comune, apertura del Tribute Portfolio prevista nell'estate 2027 #ANSA Vai su X
Risanamento Messina, avviati i lavori da 12,3 milioni per 60 nuovi alloggi a Fondo Basile Un intervento strategico per chiudere la stagione delle baraccopoli e restituire dignità abitativa alla città... - facebook.com Vai su Facebook
Sarnico, iniziati i lavori per la nuova isola ecologica: progetto da 1,18 milioni, servirà anche Predore - L’iter iniziato nel 2018, oltre l’80% è finanziato con fondi Pnrr: “Offrirà un servizio moderno ed efficiente, senza pesare sulle casse comunali” Sarnico. Come scrive bergamonews.it
Terna: avviati i lavori della nuova linea elettrica tra Sicilia occidentale e orientale - Terna ha dato ufficialmente il via ai lavori di costruzione del nuovo collegamento elettrico “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”, un’infrastruttura strategica per il sistema elettrico siciliano. Segnala affaritaliani.it
"Qui la nuova caserma". Posata ieri la prima pietra - Faenza, avviati i lavori per la sede in cui i vigili del fuoco si trasferiranno nel 2027. Scrive msn.com