L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genero dell’ex presidente Donald Trump, sono saliti a bordo della portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. La visita si è svolta alla presenza dell’ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti. Un incontro che sottolinea l’attenzione americana sulla regione e sulla presenza militare nel Golfo.

L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump, hanno visitato la USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico, insieme al capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, l’ammiraglio Brad Cooper. Venerdì, gli Stati Uniti e l’Iran hanno tenuto colloqui indiretti in Oman che sembrano aver riportato le discussioni sul programma nucleare di Teheran al punto di partenza. Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto colloqui “molto positivi” e che ne sono previsti altri all’inizio della prossima settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Witkoff e Kushner a bordo della portaerei USS Abraham Lincoln

Approfondimenti su USS Abraham Lincoln

Il Pentagono ha comunicato il trasferimento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su USS Abraham Lincoln

Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Witkoff e Kushner vedono Araghchi in Oman: Buon punto di partenza; Stati Uniti e Iran si sono parlati, per decidere di cosa parlare; In Oman i colloqui tra Usa e Iran, ultima chiamata contro l’escalation.

Media, Witkoff e Kushner visitano la portaerei Lincoln arrivata nel Golfo(ANSA) - TEL AVIV, 07 FEB - Gli inviati del presidente Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al comandante del Centcom Brad Copernicus, hanno visitato oggi la portaerei Abraham Lincoln arrivata ... gazzettadiparma.it

Witkoff e Kushner vedono Araghchi in Oman: Buon punto di partenzaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Witkoff e Kushner vedono Araghchi in Oman: Buon punto di partenza pubblicato il 7 Febbraio 2026 a firma di Roberta Zunini ... ilfattoquotidiano.it

Abraham Lincoln conducts routine flight operations An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 14, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72). U.S. Navy phot facebook

Gli #USA continuano a negoziare con l’ #Iran, sebbene le forze americane abbiano abbattuto un drone di Teheran vicino alla Abraham Lincoln. Nel frattempo, nuovi segnali di dissenso interno al regime. #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com