Pentagono | la portaerei USS Abraham Lincoln in rotta verso il Medio Oriente

Il Pentagono ha comunicato il trasferimento della portaerei USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. Questa decisione riflette un cambiamento nelle rotte della flotta statunitense, che mira a rafforzare la presenza nella regione. L'azione si inserisce nel contesto delle attività militari e delle strategie di sicurezza degli Stati Uniti in aree di interesse globale.

Il Pentagono ha annunciato lo spostamento della portaerei statunitense USS Abraham Lincoln dal Mar Cinese Meridionale verso il Medio Oriente. A riferirlo è The Hill, citando fonti del Dipartimento della Difesa. Secondo immagini satellitari diffuse da Copernicus, società specializzata nel monitoraggio del traffico marittimo, la portaerei e il suo gruppo d’attacco sono stati avvistati mentre procedevano verso ovest, allontanandosi dalla regione indo-pacifica. Il trasferimento, spiegano le stesse fonti, richiederà circa una settimana. La decisione rientra nella rimodulazione della presenza militare statunitense nelle aree di maggiore tensione strategica, in un contesto internazionale segnato da crisi aperte e da un’attenzione crescente di Washington per gli equilibri di sicurezza in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

