in iran continua il bagno di sangue trump minaccia di intervenire ma annuncia teheran vuole negoziare un accordo

In Iran, le proteste proseguono da sedici giorni, segnate da un’intensa repressione. Centinaia di persone sono state uccise e migliaia arrestate, mentre le autorità affrontano una crescente pressione internazionale. Nonostante le tensioni, il governo iraniano dichiara di voler negoziare un accordo, mentre gli Stati Uniti, con Donald Trump, minacciano un intervento. La situazione rimane complessa e in rapido evolversi, con conseguenze significative per il paese e la regione.

L’Iran alza il tiro e, al sedicesimo giorno di proteste in tutto il paese, la repressione si trasforma in un bagno di sangue con centinaia di morti, 2000 denuncia la fondazione della Nobel Mohammadi, corpi ammassati negli ospedali, e migliaia persone arrestate. Donald Trump sostiene la protesta contro il regime e valuta di intervenire ma annuncia che Teheran sarebbe pronta a negoziare. Le parole di Trump. L’esercito statunitense sta “valutando alcune opzioni molto forti” di azioni da intraprendere contro l’IRAN, sullo sfondo delle uccisioni di centinaia di manifestanti da parte del regim e. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

