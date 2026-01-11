Prezzo della benzina in aumento se gli Usa attaccano l’Iran? Gli scenari per l’Italia
L'eventuale escalation tra Stati Uniti e Iran potrebbe influenzare il prezzo della benzina in Italia. In un contesto di tensioni crescenti, le conseguenze sui mercati energetici sono da monitorare attentamente. Le attuali proteste in Iran, con livelli di repressione elevati, aumentano la complessità della situazione internazionale. Analizzare gli scenari possibili aiuta a comprendere i potenziali impatti sui costi e sulla stabilità energetica del paese.
Proteste e repressione hanno raggiunto livelli mai visti in Iran, almeno dalla fondazione della Repubblica islamica. Le poche informazioni disponibili, limitate dal blackout di internet imposto dal regime, parlano di quasi 200 morti e migliaia di arresti. Il presidente degli Usa Trump ha più volte minacciato gli ayatollah di un attacco se le morti dei manifestanti dovessero continuare e ora il Pentagono avrebbe presentato all’esecutivo le possibili opzioni. Quando gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari iraniani in estate però, in Italia la benzina era salita a oltre 2 euro al litro a causa della speculazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
