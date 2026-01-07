In Medio Oriente l’instabilità è istituzionalizzata Dentice spiega perché

In Medio Oriente, l’instabilità è diventata una componente strutturale del quadro regionale. Giuseppe Dentice, esperto dell’Osservatorio Mediterraneo, analizza come questa situazione si sia progressivamente istituzionalizzata, influenzando gli equilibri geopolitici. La crisi in corso non si traduce necessariamente in una guerra totale, ma evidenzia un trend di stabilizzazione di condizioni di incertezza che coinvolgono interessi internazionali, europei e italiani.

"Di fronte all'intreccio di crisi che attraversa oggi il Medio Oriente, ciò che emerge non è tanto l'imminenza di una guerra regionale totale, quanto piuttosto la progressiva istituzionalizzazione dell'instabilità", così analizza lo stato della regione Giuseppe Dentice, esperto di Medio Oriente dell'Osservatorio Mediterraneo (OsMed) dell'Istituto Studi Strategici San Pio V, introducendo il quadro strategico che oggi grava sull'area e tocca direttamente gli interessi internazionali, europei e italiani. Secondo Dentice, le tensioni nella regione non si scaricano in un singolo punto di rottura, ma si distribuiscono lungo multiple faglie, alimentandosi reciprocamente e rendendo l'area sempre più refrattaria a soluzioni negoziate durature.

