In Medio Oriente l’instabilità è istituzionalizzata Il punto con Dentice

In Medio Oriente, l’instabilità si è progressivamente istituzionalizzata, influenzando la regione e gli interessi internazionali. Giuseppe Dentice, esperto dell’Osservatorio Mediterraneo, analizza questa dinamica, evidenziando come la crisi attuale non porti necessariamente a una guerra totale, ma all’incertezza strutturale che caratterizza il contesto geopolitico. Un quadro complesso che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni future.

"Di fronte all'intreccio di crisi che attraversa oggi il Medio Oriente, ciò che emerge non è tanto l'imminenza di una guerra regionale totale, quanto piuttosto la progressiva istituzionalizzazione dell'instabilità", così analizza lo stato della regione Giuseppe Dentice, esperto di Medio Oriente dell'Osservatorio Mediterraneo (OsMed) dell'Istituto Studi Strategici San Pio V, introducendo il quadro strategico che oggi grava sull'area e tocca direttamente gli interessi internazionali, europei e italiani. Secondo Dentice, le tensioni nella regione non si scaricano in un singolo punto di rottura, ma si distribuiscono lungo multiple faglie, alimentandosi reciprocamente e rendendo l'area sempre più refrattaria a soluzioni negoziate durature.

