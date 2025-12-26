Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante | uomo finisce in ospedale
Sono stati i passanti a dare l’allarme a Montichiari poco prima delle 10 di oggi, giorno di Santo Stefano, dopo la caduta rovinosa di un anziano ciclista. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Mantova, di fronte al ristorante “La Dispensa”, e ha subito destato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Si schianta in bici davanti al supermercato, uomo finisce in ospedale
Leggi anche: Caduta rovinosa in via Giuliani: anziana finisce in ospedale
Rovinosa caduta in bici davanti al ristorante: uomo finisce in ospedale - L’incidente poco prima delle 10 all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Mantova. bresciatoday.it
Cadde dalla bici per una buca nell’asfalto fratturandosi il cranio: sfilano i testimoni nel processo a tre dipendenti della Provincia - L’ex direttore dell’Ufficio Mobilità e Infrastrutture accusato di lesioni insieme a un dirigente e un cantoniere. targatocn.it
Dopo due giorni dalla rovinosa caduta da cavallo, si è spenta Jessica Caratti, la 45enne molto conosciuta a Salò per essere la storica referente dell’Infopoint. Ci stringiamo idealmente all’intera comunità gardesana e al figlio di 13 anni. Le parole del vicesinda - facebook.com facebook
La rovinosa caduta dei #RicchiePoveri: "Gradino maledetto", a #DomenicaIn succede di tutto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.