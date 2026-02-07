Investiremo in promozione verso i turisti stranieri

Il settore del turismo balneare in Italia attraversa un momento complicato. I dati mostrano che quest’anno le stagioni sono in calo e le entrate sono inferiori rispetto al passato. Le promesse di investimenti per attrarre più turisti stranieri sono state fatte, ma ora bisogna agire concretamente. Se non si cambiano le strategie e si pensa solo a come erano le stagioni passate, rischiamo di perdere ulteriormente terreno. È il momento di trovare soluzioni pratiche per rilanciare il settore.

Oggi il turismo balneare stagionale in Italia è in un momento difficile e lo dicono i dati. Se non partiamo da questo assunto e pensiamo alle stagioni che erano e non a quelle che saranno, non riusciremo a raggiungere l'obiettivo". Sono queste le prime parole dell'intervento del sindaco Alessandro Barattoni nell'assemblea pubblica dedicata agli imprenditori di Marina di Ravenna organizzata dalle associazioni di categoria. La prima domanda da porsi, spiega il sindaco, è: " A chi deve rivolgersi Marina? Gli italiani e così anche i ravennati hanno meno capacità di spesa. Il problema di avere meno clienti in pausa pranzo non è dato tanto dal problema parcheggi, ma dal fatto che molti preferiscono risparmiare.

