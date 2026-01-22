Multe ai turisti stranieri a Salerno | verbali verso l’estero e gestione delle riscossioni

A Salerno, l'incremento dei visitatori stranieri ha portato anche un aumento delle sanzioni amministrative. Le multe ai turisti provenienti dall’estero vengono ora gestite attraverso procedure specifiche, con l’obiettivo di garantire una corretta applicazione delle norme e una efficace riscossione. Questo processo rappresenta un'area di attenzione per le autorità locali, che cercano di conciliare l’accoglienza turistica con la tutela del decoro urbano e delle regole civiche.

L’aumento dei flussi turistici ha avuto un effetto collaterale che pochi notano: le contravvenzioni non “si fermano” ai confini della città. Nel periodo di maggiore affluenza, infatti, una parte significativa delle sanzioni ha riguardato automobilisti residenti all’estero, con numeri che – secondo quanto riportato da un approfondimento di stampa – sfiorano le duemila contestazioni tra fine autunno e gennaio. Il dato si inserisce in un quadro già molto intenso sul fronte dei controlli: il 2025, sempre secondo la stessa ricostruzione, è stato un anno particolarmente “pesante” per quantità di verbali complessivi. 🔗 Leggi su Zon.it

