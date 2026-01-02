Turisti sotto l’albero Arrivi cresciuti a Natale Soprattutto stranieri

Nel Natale 2025, il Varesotto ha visto un aumento del 5,2% delle visite nei centri storici, con un incremento di turisti stranieri. L’afflusso di visitatori cresciuti a Natale conferma l’interesse verso questa stagione e le sue tradizioni, contribuendo a un periodo di maggiore vivacità nelle località della zona. Questo trend riflette l’attrattività del territorio durante le festività e la presenza di turisti che scelgono di scoprire le città anche in inverno.

Il Natale 2025 nel Varesotto ha registrato un aumento del 5,2% delle visite nei centri storici delle principali città. L’analisi dei flussi di mobilità, realizzata attraverso la piattaforma di Analytics di Confcommercio provincia di Varese, riguarda i centri storici di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino nel mese di dicembre, con i dati dall’1 al 25 dicembre confrontati con lo stesso intervallo del 2024. Le visite sono state in totale 1.606.012, contro il dato del 2024 di 1.526.142. Una crescita di quasi 80mila visite e oltre 5 punti in valori percentuali. L’analisi considera le visite e non i visitatori: una stessa persona può generare più visite nel periodo osservato, contribuendo così in modo più puntuale alla misurazione della vitalità dei centri storici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turisti sotto l’albero. Arrivi cresciuti a Natale. Soprattutto stranieri Leggi anche: A Bergamo è boom di turisti anche a Natale: il traino degli stranieri Leggi anche: Boom di turisti a Natale: con 4 milioni di arrivi dall’estero, l’Italia è la seconda meta preferita Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Turisti sotto l’albero. Arrivi cresciuti a Natale. Soprattutto stranieri - L’indagine di Confcommercio: Luino capofila, a seguire Gallarate e Saronno . ilgiorno.it

Mattia Santori e i turisti a Bologna: «Nei primi 6 mesi ben 900.000 arrivi ma non diventeremo Firenze o Dubai. Le critiche? Così si finanzia la cultura» - Nei primi cinque mesi del 2025, secondo i dati del Servizio statistica della Regione, gli arrivi sono stati 876. corrieredibologna.corriere.it

Turismo, Italia la regina dell’estate: gli arrivi crescono a quasi 17 milioni - A giugno gli arrivi sono stati 16,79 milioni, per oltre 59 milioni di presenze, con una permanenza media per visitatore di circa 3,5 notti. ilmessaggero.it

Storie di Londra, tra pietra e memoria Sotto Tower Bridge, lontano dal flusso continuo dei turisti, restano tracce silenziose della Londra di un tempo. Questo vecchio cannone, oggi immobile e coperto da una leggera brina, racconta una città che ha dife - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.