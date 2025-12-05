Mercato Juventus la firma sul rinnovo cambia tutto | quell’obiettivo a centrocampo prolunga col suo club fino al 2029 l’assalto è in salita

Mercato Juventus, il Lille blinda il centrocampista seguito dalle big: rinnovo a lunghissima scadenza, strapparlo alla Ligue 1 costerà una fortuna. Le strategie del mercato Juventus volte a individuare i migliori prospetti del calcio internazionale subiscono una brusca frenata sul fronte francese. La dirigenza bianconera, sempre attenta ai giovani talenti capaci di abbinare qualità tecnica e margini di crescita, aveva messo nel mirino uno dei prodotti più interessanti della Ligue 1, ma la notizia arrivata nelle ultime ore complica notevolmente i piani futuri. Il club proprietario del cartellino ha infatti giocato d’anticipo, blindando il suo gioiello con un contratto a lunghissima scadenza che cambia le regole del gioco in vista della prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la firma sul rinnovo cambia tutto: quell’obiettivo a centrocampo prolunga col suo club fino al 2029, l’assalto è in salita

