Mercato Juventus il calciatore blindato dal proprio club | pronto un rinnovo fino al 2029 Ecco di chi si tratta

Il mercato della Juventus si concentra sul futuro del centrocampista, che potrebbe rinnovare il proprio contratto fino al 2029. L’attenzione è rivolta a un giocatore chiave, considerato una figura centrale nel progetto della squadra. La decisione mira a consolidare la rosa e rafforzare la continuità, assicurando stabilità e crescita nelle prossime stagioni. È atteso nelle prossime settimane l’annuncio ufficiale del rinnovo.

Mercato Juventus, il centrocampista blindato dal proprio club: pronto un rinnovo fino al 2029. Le ultime sulle mosse in entrata della Vecchia Signora. Il calciomercato invernale si apre con una mossa decisa da parte del Parma, intenzionato a proteggere i suoi gioielli più preziosi dalle mire delle grandi squadre. Al centro della scena c’è Adrian Bernabé, il centrocampista spagnolo che, con le sue prestazioni di altissima qualità, ha attirato l’interesse dei top club italiani. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza emiliana avrebbe accelerato le trattative per il prolungamento del contratto, portando l’accordo a un passo dalla fumata bianca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il calciatore blindato dal proprio club: pronto un rinnovo fino al 2029. Ecco di chi si tratta Leggi anche: Mercato Juventus, l’obiettivo blindato dal club: c’è una possibilità per l’estate. Il rinnovo potrebbe essere una mossa strategica della società. Di chi si tratta Leggi anche: Mercato Juventus, la firma sul rinnovo cambia tutto: quell’obiettivo a centrocampo prolunga col suo club fino al 2029, l’assalto è in salita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Juve sulla pista Tonali punta David; Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore; I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski; Palace, all in su Brennan Johnson: c'è l'intesa col Tottenham, manca il sì del calciatore. Mercato, la Juve blinda Miretti: la richiesta allontana la Lazio - La società bianconera ha deciso di blindare il suo centrocampista con una richiesta elevata: il giocatore piace molto a Luciano Spalletti ... msn.com

Perin-Genoa, la Juve chiede indennizzo economico - Il Genoa continua a muoversi con decisione sul mercato e uno dei dossier più urgenti resta quello legato alla porta. tuttojuve.com

Juve: blitz in Premier, 20 mln per il centrale - La Juventus continua la ricerca di un difensore e i bianconeri potrebbero spendere 20 milioni per il centrale. calciomercatonews.com

MERCATO JUVE, DATE A SPALLETTI UN REGISTA DA SCUDETTO

Quanto può spendere la Juventus nel mercato di gennaio - facebook.com facebook

Cosa serve alla Juventus sul mercato di gennaio: dal regista al vice Yildiz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.