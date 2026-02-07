Inter patto per il futuro | Dimarco rinnova fino al 2030 e Chivu prenota la conferma

L’Inter si muove per consolidare il suo futuro. Federico Dimarco sta per firmare un nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2030. La società vuole blindare uno dei suoi giocatori più rappresentativi, mentre Chivu si prepara a ricevere la conferma ufficiale. La trattativa è in corso, e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

L' Inter è pronta a blindare il suo simbolo più autentico: Federico Dimarco si avvia verso un rinnovo di contratto storico che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2030. Il laterale di Porta Romana, protagonista di una prima metà di stagione dai numeri record, vedrà adeguato il proprio ingaggio oltre i 4 milioni di euro annui attualmente percepiti. Una mossa strategica della dirigenza di Viale della Liberazione che, parallelamente, sta già pianificando il prolungamento di Cristian Chivu, l'architetto della rinascita interista capace di restituire certezze a un ambiente che sembrava smarrito dopo le turbolenze della passata gestione.

