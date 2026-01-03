Inter Dimarco ad un passo dal rinnovo | contratto fino al 2030 e aumento dell’ingaggio

Federico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio. Considerato uno dei punti fermi della squadra, il difensore si è affermato come elemento chiave sulla fascia sinistra, grazie a prestazioni costanti e di qualità. Il prolungamento dell’accordo rappresenta una conferma della fiducia del club nel suo contributo, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel progetto nerazzurro.

Non ci sono dubbi sul fatto che sia uno dei pilastri dell'Inter degli ultimi anni e che il rinnovo sia ormai solo una formalità: Federico Dimarco con il tempo è riuscito a conquistare la fascia sinistra nerazzurra, grazie a prestazioni sempre importanti sia a livello di numeri che di intensità. La dirigenza di Viale della Liberazione dunque vorrebbe prolungare il proprio legame con l'estern italiano. Il suo contratto è attualmente in scadenza nel 2027 e la speranza di Marotta & co. sarebbe quella di blindarlo quanto meno fino al 30 giugno del 2030, in modo da far salire anche il suo valore di mercato, che al momento si aggira sui 50 milioni di euro.

