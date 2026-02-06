Inter Dimarco è incedibile | no alla Premier e rinnovo fino al 2030

L’Inter ribadisce che Federico Dimarco non si muove da Milano. Nonostante le offerte allettanti della Premier League e l’interesse di alcuni grandi club stranieri, i nerazzurri hanno deciso di non cedere. La società ha rinnovato il contratto fino al 2030, rafforzando la volontà di tenere il giocatore e puntando forte su di lui anche nelle prossime stagioni.

L’Inter ha deciso: Federico Dimarco è intoccabile. Nonostante il pressing asfissiante delle big di Premier League, disposte a investimenti faraonici per assicurarsi il miglior assist-man difensivo d’Europa, la dirigenza nerazzurra ha alzato un muro invalicabile attorno al suo esterno sinistro. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, confermate anche dalle anticipazioni de L’Interista, il club di Viale della Liberazione non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative, indipendentemente dall’entità delle offerte in arrivo dall’Inghilterra. La posizione della società è netta: il classe ’97 è considerato il pilastro tecnico e carismatico del progetto targato Cristian Chivu, un elemento insostituibile sia per il rendimento in campo (che lo vede stabilmente nella top 5 europea per rifiniture vincenti) sia per il suo peso specifico all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Federico Dimarco si avvicina al rinnovo con l’Inter, con un contratto fino al 2030 e un incremento dell’ingaggio.

