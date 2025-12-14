Ora si può dialogare anche con Giovanni Pascoli | il progetto innovativo creato con l' intelligenza artificiale
È stato presentato al Centro di Documentazione del Patrimonio Pascoliano a San Mauro Pascoli il progetto innovativo “Pascoli A”, che permette di dialogare con Giovanni Pascoli grazie all’intelligenza artificiale. Un’innovazione che unisce tecnologia e cultura, offrendo nuove possibilità di interagire con il patrimonio letterario del poeta.
Presentato al Centro di Documentazione del Patrimonio Pascoliano a San Mauro Pascoli il progetto “Pascoli A.I. - L' intelligenza artificiale a supporto della didattica museale”. Finanziato con contributo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando Legge 22022 "Case e studi delle persone. Cesenatoday.it
