Innovazione a Roma uno sportello di consulenza per le imprese

Al via la seconda edizione di “Cte Compass”, lo sportello di consulenza per l’innovazione promosso dalla Casa delle tecnologie emergenti di Roma e dedicato ad aspiranti innovatori e startup che vogliono trasformare idee promettenti in progetti concreti, strutturati e pronti a competere sul mercato. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Dopo una prima edizione che ha coinvolto più di 100 progetti – prosegue la nota – il programma si consolida come uno degli strumenti operativi più rilevanti dell’ecosistema romano dell’innovazione. Un percorso pensato per dare struttura, metodo e velocita’ alle idee imprenditoriali, accompagnandole dalla validazione del modello di business fino all’accesso a opportunita’ di mercato, incubazione e investimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

