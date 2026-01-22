Daniele Pescara analizza come la consulenza alle imprese italiane si sta evolvendo in risposta a sfide come la globalizzazione, l’intelligenza artificiale, la crisi demografica e i passaggi generazionali. In questo contesto, le strategie devono adattarsi per garantire sostenibilità e crescita. La sua riflessione offre una panoramica chiara sulle trasformazioni in atto e sulle nuove opportunità per le aziende italiane.

Globalizzazione, intelligenza artificiale, crisi demografica e passaggi generazionali stanno riscrivendo le regole del gioco. In questo scenario complesso, sempre più imprenditori non cercano soluzioni rapide e inefficaci, ma strategie strutturate e durature, capaci di reggere nel tempo. I numeri sono chiari: la pressione fiscale supera il 42%, la burocrazia italiana resta tra le più onerose d’Europa e oltre un’impresa su tre rinvia investimenti a causa dell’incertezza economica. Il risultato è un sistema imprenditoriale sotto stress, che ha bisogno di governare il cambiamento, non subirlo. È su questo terreno che si colloca l’esperienza di Daniele Pescara, consulente strategico e fondatore della Daniele Pescara Consultancy, boutique firm con uffici a Padova e Dubai, oggi considerata una delle realtà più strutturate e avanzate della consulenza italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Daniele Pescara come cambia la consulenza per le imprese italiane

Leggi anche: Energia stabile, scelte su misura: nuove possibilità di consulenza per famiglie e imprese

Leggi anche: Supply-chain sostenibile: la nuova frontiera internazionale per le imprese italiane nel 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

ATTACCO USA al Venezuela: Trump CATTURA Maduro (analisi e scenari globali)

Argomenti discussi: come cambia la consulenza per le imprese italiane.

Dagasso in arrivo, ma il presidente del Pescara frena: "Nessuna offerta". di c.b. per Telenord Schermaglie tipiche del mercato Genoa. Dagasso in arrivo, ma il presidente del Pescara frena: "Nessuna offerta". Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è inter - facebook.com facebook