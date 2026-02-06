La campionessa di sci Lindsey Vonn si è confrontata con le sue complicazioni fisiche, lasciando trasparire un po’ di amarezza. “Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui”, ha detto riferendosi a un commento di Federica Brignone. La britannica ha raccontato di come, tre giorni dopo il suo incidente, fosse già alle stampelle o su una sedia a rotelle, evidenziando le differenze tra le due situazioni e la sua lotta personale per tornare in pista.

“ L’infortunio di Lindsey Vonn? Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio, su una sedia a rotelle”. Così Federica Brignone al termine della prima prova cronometrata di discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. Brignone ha parlato dell’infortunio occorso alla campionessa statunitense, che a Crans Montana ha riportato la rottura del legamento crociato ma ha annunciato comunque di voler prender parte alle Olimpiadi. “È un po’ diverso, ma lei è sicuramente una grande donna e ha un grande coraggio”, ha aggiunto. Intanto Vonn continua ad allenarsi per poter arrivare al meglio alle gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui”: Brignone su Vonn

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Marco Riccioni spiega l'entità dell'infortunio e i possibili tempi di recupero per il Sei Nazioni 2026; Federica Brignone: La parte più bella della mia vita è prima dell'infortunio: l'incidente mi ha rubato una gamba e tolto gli sport che amo; Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo: capitano in lacrime, crociato ko; L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo.

Francesca Fialdini svela se tornerà a Ballando dopo l’infortunio: Il piede è ancora gonfioDopo l’infortunio della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: la conduttrice è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, anche se ... fanpage.it

Holger Rune rivede il suo infortunio e scoppia a piangere in TV: si fa sempre la stessa domandaIl 2025 di Holger Rune si chiude con la speranza di poter tornare a giocare prima del previsto. D’altronde, proprio alla vigilia di Natale si è concretizzato un piccolo miracolo, con il tennista ... fanpage.it

Milano Cortina: Brignone, un ritorno che vale come un oro. Dalla Tigre, portabandiera ai Giochi, uno straordinario esempio di resilienza e di sacrificio: è riuscita a recuperare per le Olimpiadi dopo il gravissimo infortunio patito dieci mesi fa a Moena #Brignone facebook

#MilanoCortina2026 al via tra 4 giorni e c'è incertezza sulla condizione di Federica #Brignone, reduce da un lungo stop per infortunio e dal 18° posto nel Super G a Crans-Montana. Maria Rosa Quario, madre dell'azzurra ed ex sciatrice, oggi a Radio anch'io S x.com