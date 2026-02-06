Se il suo infortunio fosse stato come il mio non sarebbe qui | Brignone su Vonn
La campionessa di sci Lindsey Vonn si è confrontata con le sue complicazioni fisiche, lasciando trasparire un po’ di amarezza. “Se il suo infortunio fosse stato come il mio, non sarebbe qui”, ha detto riferendosi a un commento di Federica Brignone. La britannica ha raccontato di come, tre giorni dopo il suo incidente, fosse già alle stampelle o su una sedia a rotelle, evidenziando le differenze tra le due situazioni e la sua lotta personale per tornare in pista.
“ L’infortunio di Lindsey Vonn? Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui, perché dopo tre giorni ero con le stampelle, o meglio, su una sedia a rotelle”. Così Federica Brignone al termine della prima prova cronometrata di discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina. Brignone ha parlato dell’infortunio occorso alla campionessa statunitense, che a Crans Montana ha riportato la rottura del legamento crociato ma ha annunciato comunque di voler prender parte alle Olimpiadi. “È un po’ diverso, ma lei è sicuramente una grande donna e ha un grande coraggio”, ha aggiunto. Intanto Vonn continua ad allenarsi per poter arrivare al meglio alle gare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
