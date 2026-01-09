Infortunati Juve le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della Cremonese Cosa filtra dall’allenamento di oggi

Le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della partita contro la Cremonese sono state aggiornate dopo l’allenamento odierno. Si attendono ulteriori valutazioni per definire la loro presenza in campo lunedì sera. Questi aggiornamenti sono importanti per capire le scelte di formazione della Juventus in vista della prossima sfida.

Infortunati Juve, le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della sfida di lunedì sera con la Cremonese. Cosa filtra dall’allenamento di oggi. La Juve ha riacceso i motori alla Continassa con rinnovata intensità. Dopo un giorno di riposo concesso alla squadra per ricaricare le batterie fisiche e mentali, il gruppo è tornato ad allenarsi regolarmente sui campi del centro sportivo, iniziando così ufficialmente la preparazione tattica verso la prossima partita di campionato. Il calendario mette nel mirino la sfida posticipata di lunedì sera contro la Cremonese, un appuntamento che i bianconeri non vogliono assolutamente fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunati Juve, le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della Cremonese. Cosa filtra dall’allenamento di oggi Leggi anche: Infortunati Juve, le ultime novità su Kelly e Conceicao in vista del match con la Cremonese. Cosa filtra dalla Continassa Leggi anche: Infortunati Juve, quando tornano Kelly e Conceicao? Cremonese nel mirino ma filtra questa sensazione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Juventus, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Perché Kelly e Conceiçao non giocano Sassuolo-Juventus: infortunio o scelta tecnica? Sono in panchina? Il motivo dell'assenza; Infortuni Juventus: le condizioni di Kelly e Conceiçao; Mancini ed Hermoso out: Roma emergenza difesa. Juventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio - Juventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio Come riferisce Gazzetta, Luciano Spalletti ha concesso ieri un giorno di riposo alla squadra, ma ... tuttojuve.com

Infortunati Juventus | Kelly, Gatti e un rischio per Conceicao: tutte le novità - La Juventus ha avviato i preparativi in vista del prossimo turno di campionato, nel quale arriverà allo Stadium ... fantamaster.it

Kelly infortunato: cosa ha e quando torna il difensore della Juventus - Kelly infortunato: scopri cosa si è fatto il difensore della Juventus, quando rientra e quali partite rischia di saltare dopo il problema muscolare ... tag24.it

Infortunati #Juve Le condizioni di #Conceicao e #Kelly x.com

Infortunati #Juventus repaeto difesa: Federico #Gatti salterà il Sassuolo e anche la Cremonese. Punta ad esserci contro il Cagliari, ma dipenderà da come andranno i prossimi aggiornamenti. Lloyd #Kelly ha rimediato un leggero problema muscolare contro il - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.