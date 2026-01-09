Infortunati Juve le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della Cremonese Cosa filtra dall’allenamento di oggi

Da juventusnews24.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della partita contro la Cremonese sono state aggiornate dopo l’allenamento odierno. Si attendono ulteriori valutazioni per definire la loro presenza in campo lunedì sera. Questi aggiornamenti sono importanti per capire le scelte di formazione della Juventus in vista della prossima sfida.

Infortunati Juve, le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della sfida di lunedì sera con la Cremonese. Cosa filtra dall’allenamento di oggi. La Juve ha riacceso i motori alla Continassa con rinnovata intensità. Dopo un giorno di riposo concesso alla squadra per ricaricare le batterie fisiche e mentali, il gruppo è tornato ad allenarsi regolarmente sui campi del centro sportivo, iniziando così ufficialmente la preparazione tattica verso la prossima partita di campionato. Il calendario mette nel mirino la sfida posticipata di lunedì sera contro la Cremonese, un appuntamento che i bianconeri non vogliono assolutamente fallire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

