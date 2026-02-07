Infanzia 0-6 | Fism chiede sistema integrato per superare divari e valorizzare risorse in Italia

Fism chiede un sistema integrato per l’infanzia in Italia, con un occhio di riguardo alla Calabria. La proposta punta a mettere insieme risorse e responsabilità per ridurre le differenze tra le regioni e offrire un’educazione più equa ai bambini da zero a sei anni. In molti si chiedono come migliorare la situazione e garantire un futuro migliore per i più piccoli.

Il futuro dell’infanzia in Italia, e in particolare in Calabria, passa attraverso un sistema integrato 0-6 che sappia intercettare risorse, valorizzare la corresponsabilità educativa e superare le disparità territoriali. È l’appello lanciato dalla Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) durante un convegno nazionale tenutosi ieri, 7 febbraio 2026, presso l’aula Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria. Un momento di confronto che ha visto il presidente nazionale della Fism, Luca Iemmi, tracciare una rotta precisa per il futuro dei servizi educativi per la prima infanzia, sottolineando l’importanza di un approccio integrato che coinvolga scuole paritarie, enti locali, istituti religiosi e cooperazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Fism Infanzia Difesa, arriva Michelangelo Dome: il sistema integrato di Leonardo per fermare missili e droni Milano blindata per le Olimpiadi, il questore: "Abbiamo un importante sistema di sicurezza integrato" Milano si presenta blindata in vista delle Olimpiadi invernali 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fism Infanzia Argomenti discussi: La Fism Reggio Calabria promuove un confronto a Palazzo Campanella sul sistema integrato per l'infanzia e la corresponsabilità educativa; A Reggio Calabria il primo convegno regionale dedicato all’educazione dell’infanzia · ilreggino.it; Reggio, ‘Costruire il sistema integrato 0-6’: il convegno a Palazzo Campanella; Scuole dell'infanzia paritarie, rinnovato contributo di 950mila euro per 2026 e 2027. Sistema 0-6, la Fism chiama la Calabria: Il futuro dell’infanzia si costruisce insiemeIl presidente nazionale della Fism, Luca Iemmi, interviene al Consiglio regionale della Calabria per tracciare la rotta del sistema integrato 0-6. cosenzapost.it Istruzione 0-6: la FISM apre il dibattito al Consiglio Regionale della CalabriaSabato 7 febbraio, la Sala Monteleone di Palazzo Campanella ospita il primo grande confronto regionale dedicato al sistema integrato di istruzione dalla nascita ai sei anni. cosenzapost.it Genitori e Scuola: Insieme per la Crescita! Carissimi genitori, tornano gli attesi appuntamenti di formazione organizzati dalle Scuole dell’Infanzia FISM di Vigasio: -Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato "Fondazione Don Gedeone Massaggia" - Scuola dell’I facebook

