Difesa arriva Michelangelo Dome | il sistema integrato di Leonardo per fermare missili e droni

Ilmessaggero.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cupola per difendersi dalle minacce della fine degli anni Venti e da quelle possibili nel decennio successivo. «Non sta finendo la guerra, sta iniziando una guerra nuova. I prossimi anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

difesa arriva michelangelo dome il sistema integrato di leonardo per fermare missili e droni

© Ilmessaggero.it - Difesa, arriva Michelangelo Dome: il sistema integrato di Leonardo per fermare missili e droni

Leggi anche questi approfondimenti

difesa arriva michelangelo domeMichelangelo Dome, Leonardo presenta il suo scudo contro le minacce aeree - Leonardo, la società guidata da Roberto Cingolani, sta per svelare la sua nuova tecnologia per la creazione di uno scudo missilistico ... Si legge su fortuneita.com

difesa arriva michelangelo domeLeonardo pronta a svelare il Michelangelo Dome: il nuovo scudo anti-missile europeo basato sull’intelligenza artificiale - L’ad Roberto Cingolani pronto a presentare il sistema Made in Italy che punta a integrare piattaforme diverse e creare una protezione aerea simile all’Iron Dome israeliano. Riporta milanofinanza.it

difesa arriva michelangelo domeLeonardo presenta Michelangelo Dome. Cingolani: “Per “i conflitti in arrivo” - Cingolani: “Per “i conflitti in arrivo”" pubblicato il 28 Novembre 2025 a firma di Gianni Dragoni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Difesa Arriva Michelangelo Dome