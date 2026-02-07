Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto una partita incredibile contro la Norvegia. Dopo essere stati sotto 3-5 negli ultimi end, sono riusciti a pareggiare grazie a una buona gestione del power-play. Poi, all’ultimo tiro, hanno fatto un’azione da brivido, portando via la mano agli avversari e conquistando così il punto decisivo. Una vittoria che resterà nella memoria degli appassionati di curling.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno firmato un’autentica magia nella sesta partita del torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sotto per 3-5 dopo sei end, sono riusciti a pareggiare i conti sfruttando al meglio il vantaggio del power-play e poi hanno confezionato un colpo ai limiti dell’impossibile, ovvero strappare la mano agli avversari in chiusura di incontro e con le stone pre-posizionate spostate dalla zona centrale. L’Italia ha sconfitto la Norvegia per 6-5 e ha conquistato la quarta vittoria sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, ribellandosi nelle difficoltà e uscendo da una situazione complicatissima, che poteva avere gravi ripercussioni sul proseguimento del cammino della nostra Nazionale in questa rassegna a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - INDOMABILI! Constantini/Mosaner si ribellano nelle difficoltà e beffano la Norvegia con una ‘rubata’ all’ultimo end!

