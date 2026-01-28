Incidente frontale tra due auto | tre feriti Una persona incastrata tra le lamiere e liberata con le cesoie è grave

Un incidente frontale tra due auto si è verificato questa mattina a Isola della Scala, in provincia di Verona. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Una delle vittime è rimasta incastrata tra le lamiere e è stata estratta dai soccorritori con le cesoie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.

ISOLA DELLA SCALA (VERONA) - Grave incidente nella tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio a Isola della Scala dove in un violentissimo frontale tra due auto sono rimaste ferite tre persone. I soccorsi L'incidente è avvenuto alle 10.30 in via Vigne Bianche dove le due vetture si sono scontrate frontalmente e una ha finito la sua corsa nel fosso a lato strada. Sul posto sono accorsi i pompieri che hanno dovuto liberare una delle persone coinvolte - rimasta bloccata tra le lamiere contorte - con cesoie e divaricatori idraulici. Il bilancio totale parla di tre feriti, affidati ai sanitari e trasferiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

