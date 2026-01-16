Scontro tra auto e furgone | due persone incastrate tra le lamiere

Nella mattinata di oggi, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone lungo la strada regionale 464 “Via Spilimbergo” a Ciconicco, Fagagna. Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state soccorse dalle squadre di emergenza. L’intervento ha richiesto il lavoro dei vigili del fuoco per liberare i feriti, attualmente sotto osservazione. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Paura all'alba di oggi a Ciconicco, lungo la strada regionale 464 "Via Spilimbergo", nel territorio comunale di Fagagna. Per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura e un furgone si sono scontrati all'incrocio con via Plasencis. A bordo dell'auto viaggiavano due persone anziane, probabilmente marito e moglie, rimaste incastrate tra le lamiere a seguito del violento impatto. È stato necessario l'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Udine, che ha provveduto a liberare i feriti utilizzando attrezzature da taglio. Una volta estratti, i due occupanti dell'autovettura sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in ospedale in codice giallo.

